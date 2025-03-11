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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:56
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Tayfur köyü baraj mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 4 dozer, belediyeye ait 3 itfaiye aracı ile 153 personel sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Ekiplerin, yaklaşık 3 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman X hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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