GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman X hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım." ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Tayfur köyü baraj mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 4 dozer, belediyeye ait 3 itfaiye aracı ile 153 personel sevk edildi.

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