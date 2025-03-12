Bayramiç'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının bir bölümü geçirdiği evinde program gerçekleştirildi.

Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği ve restore edilerek müze haline getirilen evinde düzenlenen programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler sunum yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Konulu oratoryo katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlik sonunda yarışmalarda derece alan öğrencilere hediye verildi.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Bayramiç Jandarma Garnizon Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.