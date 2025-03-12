Çanakkale'de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.
Bayramiç'te yaşayan 77 yaşındaki Şerife Beceren, evinde rahatsızlanınca yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Beceren'in kalp krizi geçirdiğinin tespit edilmesi üzerine, ÇOMÜ Hastanesine sevkine karar verildi.
Ambulansla Bayramiç Stadyumu'na götürülen Şerife Beceren, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
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