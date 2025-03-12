Lapseki'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Programa Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli sosyal bilgiler öğretmeni Muhammet Fatih Öztaş'ın konuşma yaptığı programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan "İlelebet İstiklal" adlı gösteri sunuldu.

Balıkesir'in Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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