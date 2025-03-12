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        Lapseki'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Balıkesir'in Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:53
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        Lapseki'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Balıkesir'in Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İsmail Baykut İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli sosyal bilgiler öğretmeni Muhammet Fatih Öztaş'ın konuşma yaptığı programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan "İlelebet İstiklal" adlı gösteri sunuldu.

        Programa Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

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