Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart törenleri kapsamında araç trafiğiyle ilgili tedbir alındı

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yarın Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla araç trafiğiyle ilgili tedbirler alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart törenleri kapsamında araç trafiğiyle ilgili tedbir alındı
        ABONE OL

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yarın Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla araç trafiğiyle ilgili tedbirler alındığını duyurdu.

        Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, programlar nedeniyle, yarın tarihi alan içinde kuzey bölgesinin (Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi, Bigalı Kalesi) ziyarete açık olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Kilitbahir-Alçıtepe ve Kabatepe-Alçıtepe güzergahlarında ulaşımın kontrollü sağlanacağı, Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programının sona ermesinin ardından tarihi alanın ziyarete açılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ'de "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        ÇOMÜ'de "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        Camiden asırlık 6 halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Camiden asırlık 6 halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart mesajı
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart mesajı
        Tekirdağ'dan Çanakkale Zaferi için davul çalarak yola çıkan müzisyen Şehitl...
        Tekirdağ'dan Çanakkale Zaferi için davul çalarak yola çıkan müzisyen Şehitl...
        Düşman askerlerinin deniz kıyısına vuran mektupları ortaya çıktı
        Düşman askerlerinin deniz kıyısına vuran mektupları ortaya çıktı
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Çanakkale Zaferi Anma Konseri"
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Çanakkale Zaferi Anma Konseri"