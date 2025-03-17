Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart törenleri kapsamında araç trafiğiyle ilgili tedbir alındı

Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, programlar nedeniyle, yarın tarihi alan içinde kuzey bölgesinin (Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi, Bigalı Kalesi) ziyarete açık olduğu belirtildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yarın Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla araç trafiğiyle ilgili tedbirler alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.