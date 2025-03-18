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        Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan sincap yavrusu, fındıkla beslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:53
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        Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan sincap yavrusu, fındıkla beslendi.

        İlçeye bağlı Büyükpaşa köyünde, bir aile çay bahçesindeki çınar ağacının kovuğunda yaşayan yavru sincaplardan biri, ağaç dalında gezerken rüzgarın etkisiyle düştü.

        Sincabı bitkin halde yerde bulan Mehmet Özavcı, hayvana bir süre masaj yaptı. Kendine gelen sincabı seven ve fındıkla besleyen Özavcı, daha sonra onu yuvasına bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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