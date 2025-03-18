Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi

Sincabı bitkin halde yerde bulan Mehmet Özavcı, hayvana bir süre masaj yaptı. Kendine gelen sincabı seven ve fındıkla besleyen Özavcı, daha sonra onu yuvasına bıraktı.

İlçeye bağlı Büyükpaşa köyünde, bir aile çay bahçesindeki çınar ağacının kovuğunda yaşayan yavru sincaplardan biri, ağaç dalında gezerken rüzgarın etkisiyle düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.