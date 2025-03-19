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        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 20:12 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:14
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        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen "KB-20" ve "KB-115" botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 21'i çocuk 39 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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