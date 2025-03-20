Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi

Zeynep Bodur Okyay da rahmet ve bereket iklimi ramazanın hanelere ve iş yerlerine bereket, ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.