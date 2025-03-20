Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Bozcaada açıklarında bekletiliyor
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan konteyner gemisi, Bozcaada açıklarında bekletiliyor.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan konteyner gemisi, Bozcaada açıklarında bekletiliyor.
İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, 100 metre boyunda ve 2 bin 936 groston ağırlığındaki Belize bayraklı "Greta" isimli konteyner gemisinin makineleri, Boğaz geçişi yaptığı sırada Yeniköy önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
Bir süre sürüklenen geminin bulunduğu bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-18" römorkörü sevk edildi.
Boğaz'ı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.
Bozcaada açıklarında bekletilen geminin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.
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