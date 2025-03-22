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        Gelibolu'da vatandaşlar iftarda buluştu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:20
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        Gelibolu'da vatandaşlar iftarda buluştu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

        Köyde 3 dönemdir muhtarlık yapan Cahit Kayışoğlu, aza ve yardım severlerin destekleriyle köy halkı ve diğer ilgililer, düğün salonundaki iftarda buluştu.

        Muhtar Kayışoğlu, yaptığı konuşmada. ramazan ayının bereketini ve birlikte yaşamanın huzurunu gördüklerini belirterek, "Köyümüzde birlik ve beraberliğimiz için gerçekleştirdiğimiz iftarımıza katılımının yoğun olmasından mutluluk duyduk. İftarımıza katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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