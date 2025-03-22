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        Troya Müzesi'ndeki 25 saatlik İlyada Destanı okuması tamamlandı

        Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen ve 25 saat süren Homeros'un Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı okuması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:13
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        Troya Müzesi'ndeki 25 saatlik İlyada Destanı okuması tamamlandı
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        Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen ve 25 saat süren Homeros'un Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı okuması tamamlandı.

        Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere, müze olarak, Anadolu’nun kadim sesini dünyaya duyurmak için çıktıkları bu yolculuğun, 25 saatlik kesintisiz bir şiir nöbetiyle taçlandığını söyledi.

        21 Mart Dünya Şiir Günü sabahı 08.30'da başlayan okumanın 22 Mart sabahı 09.30'da sona eren "İlyada nöbeti"ne dönüştüğünü vurgulayan Gölcük, şöyle konuştu:

        "Yalnızca bir okuma etkinliği değil, Anadolu'nun ruhunu, Homeros’un sözlerini ve insanlığın ortak belleğini yeniden canlandıran bir kültür direnişi oldu. Binlerce yıl önce bu topraklarda doğan Homeros, yalnızca bir ozan değil, Anadolu'nun ta kendisidir. Onun dizeleri, Çanakkale'nin rüzgârıyla dünyaya yayıldı. Bugün, Küçükkuyu'dan İstanbul'a, Bayramiç'ten Çanakkale'nin en ücra köylerine uzanan; 7'den 77'ye, Türkçe'den Farsça'ya, İspanyolca'dan Portekizce'ye, Almanca'dan İngilizce'ye, 6 dilde bu destanı okuyan tüm gönüllülerimizle, Homeros'un sesini yeniden doğduğu topraklarda yücelttik. Bu, bir metni okumak değil, Anadolu’ya sahip çıkmaktı. Çünkü İlyada'ya ses vermek, bu toprakların bin yıllık hikâyesine can suyu olmaktır."

        Rıdvan Gölcük, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Bu etkinlik, bir vedadan çok bir hoş geldindi. Bize gösterdi ki, Anadolu'nun sesi, dünyanın her köşesinde bir çınar gibi kök salabilir. Troya'nın yıkılan taşlarına rağmen, Homeros’un dizeleri hala ayakta. Bu destanı okuyan, dinleyen, bu topraklara gönül veren herkese minnettarız. İlyada, artık yalnızca bir metin değil; hepimizin yüreğinde çarpan bir Anadolu türküsüdür. Tüm katılımcılarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve bu toprakların kültürüne gönül veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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