Çanakkale'de, mezar kazılırken bulunan top mermisi imha edildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, mezar kazarken bulunan top mermisi imha edildi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, mezar kazarken bulunan top mermisi imha edildi.
Ocaklı köyünde kepçeyle mezar kazımı sırasında top mermisi bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
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