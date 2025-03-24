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        Çanakkale'de, mezar kazılırken bulunan top mermisi imha edildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, mezar kazarken bulunan top mermisi imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:40
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        Çanakkale'de, mezar kazılırken bulunan top mermisi imha edildi
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, mezar kazarken bulunan top mermisi imha edildi.

        Ocaklı köyünde kepçeyle mezar kazımı sırasında top mermisi bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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