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        Gelibolu Kaymakamı Abacı şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 08:51 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:00
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        Gelibolu Kaymakamı Abacı şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Gelibolu Orduevi'nde verilen iftarda dua edildi. Kaymakam Abacı konuşmasında şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu da vurgulayarak, "Sizlerin bizim gönlümüzde, kalbimizde her zaman yeriniz ayrıdır. Bizim kapımız sizlere her zaman açıktır. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        İftara, Gelibolu Belediye Başkanı DAli Kamil Soyuak, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve kurum müdürleri de katıldı.

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