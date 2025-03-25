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        Çanakkale'de trafik güvenliği eğitimi verildi

        Çanakkale'de mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:55
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        Çanakkale'de trafik güvenliği eğitimi verildi
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        Çanakkale'de mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, özellikle emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı.

        Katılımcılar, simülasyon aracında emniyet kemerinin koruyucu etkisini deneyimledi.

        Mobil trafik eğitim tırında ise öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Videolar eşliğinde trafiğin temel kuralları anlatılırken, çocuklara emniyet kemeri kullanımı, çocuk koltuğunun önemi ve araç içinde güvenli oturma kuralları aktarıldı. Eğitim pistinde direksiyon başına geçen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak da öğrendi.

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