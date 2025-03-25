Çanakkale'de trafik güvenliği eğitimi verildi

Videolar eşliğinde trafiğin temel kuralları anlatılırken, çocuklara emniyet kemeri kullanımı, çocuk koltuğunun önemi ve araç içinde güvenli oturma kuralları aktarıldı. Eğitim pistinde direksiyon başına geçen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak da öğrendi.

Mobil trafik eğitim tırında ise öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Çanakkale'de mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi.

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