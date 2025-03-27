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        Çanakkale'de zirai don hasar tespit çalışmalarına başlandı

        Çanakkale'de 20 Mart'ta meydana gelen zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:23
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        Çanakkale'de zirai don hasar tespit çalışmalarına başlandı
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        Çanakkale'de 20 Mart'ta meydana gelen zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mart sabah saatlerinde yaşanan 21 ve 22 Mart'ta da devam eden zirai don olayından etkilenen merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, olaydan etkilenen üreticilerin TARSİM kapsamında hasar tespit işlemlerini yaptırabilmeleri için sigorta yaptırdıkları kuruluşa veya Alo 172 TARSİM çağrı merkezine en kısa sürede müracaat ederek eksper talep etmesi gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, zirai don olayı nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı ekili ve dikili alanları zarar gören 2025 yılında TARSİM kapsamında sigorta yaptırmayan üreticilerin hasar tespit çalışmalarını yaptırabilmeleri için ise en kısa sürede şahsen il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı dilekçe ekleriyle birlikte müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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