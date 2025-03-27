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        Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde yaşlılar hayatlarını teknolojiyle kolaylaştırmayı öğreniyor

        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde açılan akıllı telefon ve bilgisayar atölyeleri, 65 yaş üstü bireylerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:31
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        Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde yaşlılar hayatlarını teknolojiyle kolaylaştırmayı öğreniyor
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        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde açılan akıllı telefon ve bilgisayar atölyeleri, 65 yaş üstü bireylerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.

        Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren ve 65 yaş üzeri bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefleyen Altın Yıllar Yaşam Merkezi, dijitalleşme sürecine doğrudan dahil olmamış nesillerin değişime ayak uydurması için telefon ve bilgisayar atölyelerini kurdu.

        Yaklaşık 120 kursiyerin katıldığı atölyelerde yaşlı bireyler, WhatsApp kullanmayı, görüntülü arama yapmayı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu almayı, e-Nabız'dan rapor sürelerine bakmayı, e-Devlet'e girmeyi, şehir içi ulaşım bilgilerini kontrol etmeyi hatta yapay zeka destekli uygulamaları nasıl kullanabileceklerini öğreniyor.

        Altın Yıllar Merkezi'nin yöneticisi olan sosyolog Işıl Çalışkan, AA muhabirine, merkezde uzun süredir devam eden bilgisayar derslerinin yanı sıra gelen talepler doğrultusunda akıllı telefon atölyesinin de kurulduğunu söyledi.

        65 yaş üstü bireylere akıllı telefon kullanımını öğretmenin sabır ve titizlik istediğini belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmaları profesyonel şekilde burada verdiğimizde daha verimli olduğunu iletiyorlar. Burada eğitim alanların en genci 1960 doğumlu ve dijital bir çağda doğmadıkları için uyumlanmakta zorluk çekebiliyorlar fakat biz burada onların gündelik hayatta kullanabileceği artık, mecbur hale gelen veya keyfi olan birçok uygulamayı kullanmayı öğretmek istiyoruz."

        Çalışkan, dijitale yönelik dersler sayesinde yaşlıların hem çağa daha rahat uyum sağladığını hem de daha aktif bir yaşlılık dönemi geçirebildiklerini vurguladı.

        - Akıllı telefon derslerine yoğun ilgi

        Atölyelerde ders veren bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni Ülkü Kıymaz da atölyelerin katılımcı sayısının 120 olduğunu söyledi.

        Derslerde bir dönem "yabancı dil çevirisi" hizmeti sunan uygulamalara ağırlık verdiklerini anlatan Kıymaz, "Bir katılımcımız yurt dışında çeviri programıyla çok daha rahat iletişim kurduğunu söylemişti. Bu geri dönüş beni çok mutlu etmişti. Anlattığım bir şeyi hayatlarında uyguladıklarını görmek çok kıymetli." dedi.

        Kursiyerlerden emekli Ahmet Ertürk Özer ise kursta değişen bilgisayar donanımlarını ve akıllı telefonu bir bilgisayar gibi kullanmayı öğrendiklerini belirterek, kurslardaki öğreticilerin hayatlarını olumlu yönde etkileyen bilgileri gayet sabırlı şekilde öğrettiğini söyledi.

        - "Torunumla daha iyi iletişim sağlamak adına buradayım"

        PTT Başmüdürlüğünden emekli Necibe Şaşmaz ise teknolojik gelişmeleri gençlerden öğrenmeye çalışmanın zor olduğunu ifade ederek, "İlkokul 1'inci sınıfa giden 8 yaşındaki torunumla daha iyi iletişim sağlamak adına buradayım. Onunla aynı dili konuşuyorum. Böyle merkezlerin artmasını dilerim." diye konuştu.

        Emekli müzik öğretmeni Nurhayat Hamaratoğlu da kurslar sayesinde bilgisayarı ve akıllı telefonu daha rahat kullandığını dile getirerek, "Hiç e-Devlet'e telefondan girmemiştim. Kendime hiç telaş yapma dedim ve çok kolay bir şekilde halloldu." dedi.

        Kursun 80 yaşındaki katılımcısı ev hanımı Perihan Şen ise yaşı nedeniyle teknolojik aletleri kullanma konusunda zorlandığını belirterek, "Telefonla aram pek iyi değil ama kızımız maşallah çok güzel şeyler öğretiyor. Telefondan arkadaşıma mesaj atmayı, yemek tariflerine bakmayı, şarkı dinlemeyi öğrenmek istiyorum. Görüntülü arama karşı taraftan gelince açıyorum. Kendim de görüntülü aramayı öğreneceğim inşallah." diye konuştu.

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