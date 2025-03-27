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        Çanakkale'de Ramazan Bayramı'nda 2 bin 686 güvenlik personeli görev yapacak

        Çanakkale'de Ramazan Bayramı'nda, 2 bin 686 güvenlik personeli ile 449 aracın görev yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:47
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        Çanakkale'de Ramazan Bayramı'nda 2 bin 686 güvenlik personeli görev yapacak
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        Çanakkale'de Ramazan Bayramı'nda, 2 bin 686 güvenlik personeli ile 449 aracın görev yapacağı bildirildi.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.

        Tedbirler kapsamında 1055 jandarma, 1321 polis ve 310 sahil güvenlik olmak üzere 2 bin 686 güvenlik personelinin görev yapacağının ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

        "318'i jandarma, 118'i polis, 2'si sahil güvenlik hizmet aracı ve 11'i sahil güvenlik yüzer unsuru ile toplam 449 araç 7 gün 24 saat sahada olacaktır. Trafik, asayiş ve sahil güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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