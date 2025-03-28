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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:36
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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferlerini artırdı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.

        Buna göre, 29 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 saatlerinde, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde sefer düzenlenecek.

        Aynı tarihlerde Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde sefer yapılacak.

        Gökçeada-Kabatepe hattında 2-6 Nisan tarihlerinde de Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek.

        Yolcular güncel sefer tarifelerine şirkete ait "www.gdu.com.tr" adresinden güncel olarak ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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