AK Parti Lapseki Gençlik Kolları futsal turnuvası düzenledi

Final karşılaşmasında "King of Street" takımını, 6-4 mağlup eden "Kuaför Metin" takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Plevne Ortaokulunun spor salonunda düzenlenen ve 15 takımın katıldığı turnuvanın finalini AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti Lapseki İlçe Gençlik Kolları Başkanı Birol Günal, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen ve diğer ilgililer izledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.