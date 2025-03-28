ÇOMÜ'de Dardanel ve Kale Grubu işbirliğinde 2 yeni bölüm açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ ve Kale Grubu işbirliğiyle 2 yeni bölüm açıldığı bildirildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan Otonom Sistemler Teknikerliği Bölümü ile Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği Bölümünün 19 Mart 2025 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu kararıyla onaylanarak açılmaya hak kazandığını belirtti.

Yeni açılan Otonom Sistemler Teknikerliği Bölümü'nün Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim vereceğini ve özellikle sanayi sektörünün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyeceğini ifade eden Erenoğlu, şunları kaydetti:

"3+1 ve 2+2 işbaşı eğitim modelleri ile öğrenciler, teorik bilgiyi sahada uygulama imkanı bulacak ve sektöre doğrudan entegre olacaklar. Üniversite-sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olan bu bölümümüz, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra sektörde hızlı bir şekilde istihdam edilmesine katkı sağlayacaktır. Otonom sistemler günümüzde pek çok alanda kritik bir öneme sahip ve bu alanda yetişmiş teknik personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bölümümüzün açılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, başta Sayın Niyazi Önen olmak üzere Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ yöneticilerine ve destek veren herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."