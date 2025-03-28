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        ÇOMÜ'de Dardanel ve Kale Grubu işbirliğinde 2 yeni bölüm açıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ ve Kale Grubu işbirliğiyle 2 yeni bölüm açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:05
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        ÇOMÜ'de Dardanel ve Kale Grubu işbirliğinde 2 yeni bölüm açıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ ve Kale Grubu işbirliğiyle 2 yeni bölüm açıldığı bildirildi.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan Otonom Sistemler Teknikerliği Bölümü ile Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği Bölümünün 19 Mart 2025 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu kararıyla onaylanarak açılmaya hak kazandığını belirtti.

        Yeni açılan Otonom Sistemler Teknikerliği Bölümü'nün Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim vereceğini ve özellikle sanayi sektörünün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyeceğini ifade eden Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "3+1 ve 2+2 işbaşı eğitim modelleri ile öğrenciler, teorik bilgiyi sahada uygulama imkanı bulacak ve sektöre doğrudan entegre olacaklar. Üniversite-sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olan bu bölümümüz, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra sektörde hızlı bir şekilde istihdam edilmesine katkı sağlayacaktır. Otonom sistemler günümüzde pek çok alanda kritik bir öneme sahip ve bu alanda yetişmiş teknik personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bölümümüzün açılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, başta Sayın Niyazi Önen olmak üzere Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ yöneticilerine ve destek veren herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Erenoğlu, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği Bölümü'nün ise yapı sektöründe nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Öğrencilere 3+1 ve 2+2 işbaşı eğitim modelleri uygulanacak olup, sektörle iç içe bir eğitim süreci sağlanacaktır. Bu sayede öğrenciler, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle donanımlı bir şekilde mezun olacak ve sektörde istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. Üniversitemiz ile Kale Grubu arasındaki güçlü iş birliği, sektöre yönelik yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmesine öncülük etmektedir. Bölümün açılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, özellikle Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynep Bodur Okyay ve Kale Grubu yöneticilerine, sürecin her aşamasında katkı sağlayan akademisyenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz."

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