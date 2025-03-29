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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 07:52 Güncelleme: 29.03.2025 - 07:52
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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Öte yandan, geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından saat 12.00 itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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