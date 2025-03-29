Çan'da dolu ve sağanak etkili oldu

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

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