Çanakkale'de kayıp lise öğrencisinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisinin görüntüsü, Küçükkuyu beldesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisinin görüntüsü, Küçükkuyu beldesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ayvacık Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'nin (16) cuma günü yurda dönmemesi üzerine Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ailesinin polise yaptığı başvuruyla arama çalışmaları sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayşegül K'nin bulunması için yürütülen çalışma kapsamında, okulunun yanı sıra Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ayşegül K'nin, kaldırımda yürüdüğü anlar Küçükkuyu beldesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bu arada, cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan Ayşegül K'nin, Ankara'ya gitmek amacıyla önce minibüsle Küçükkuyu'ya ulaştığı, ardından otostopla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi istikametine gittiği iddia edildi.
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