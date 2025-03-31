GÜNCELLEME - Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Öte yandan, diğer otomobilin sürücüsü R.Z'nin yoğun bakımdan çıktığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bayramiç'teki Çarşı Camisi'nde, ikindi vakti Orhan Arslan, eşi Yasemin Arslan ve annesi Mecbure Arslan için cenaze töreni düzenlendi.

Kazada yaralanan diğer sürücü R. Z. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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