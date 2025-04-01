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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu yaşandı

        Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:17
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu yaşandı
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        Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan bölgeye gelenler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgeleri ile Seyit Onbaşı ve Yahya Çavuş anıtını ziyaret etti.

        Tarihi Yarımada'nın kültürel, tarihi ve doğal dokusunu yaşama fırsatı bulan binlerce kişi şehitliklerde dua edip, fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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