Çanakkale'de otobüs denetimleri sürüyor
Çanakkale'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor.
Çanakkale'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde araç içerisine girilerek yapılan denetimlerde, yolcuların emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirilip tüm yolcuların kemer takması sağlandı.
Araçların 24 saatlik dijital takograf raporlarını da inceleyen ekipler, aşırı ve uygunsuz hız ihlalleri, taşıt kullanma ve dinlenme süre ihlalleri, takograf sürücü kartının sürücüye ait olup olmadığını denetledi.
Denetimlerde ayrıca otobüs sürücüleri araç dışına davet edilerek, mola vermeleri sağlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.