Gelibolu'da Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" denizaltısında şehit olanlar anıldı

Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç'ın konuşma yaptığı törende 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Burak Batır ile beraberindekiler, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olan 81 denizciyi anmak için tören düzenlendi.

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