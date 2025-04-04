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        Gelibolu'da Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" denizaltısında şehit olanlar anıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olan 81 denizciyi anmak için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:42
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        Gelibolu'da Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" denizaltısında şehit olanlar anıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olan 81 denizciyi anmak için tören düzenlendi.

        Gelibolu Şehit Denizaltıcılar Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç'ın konuşma yaptığı törende 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Burak Batır ile beraberindekiler, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

        Türk Deniz Kuvvetlerine ait "Dumlupınar" denizaltısı 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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