Çanakkale'de toplanan 10 bin kitap Hatay'a gönderildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğünce yürütülen "Bir Kitap Bir Mektup/2025" projesi kapsamında Hatay'a 10 bin kitap gönderildi.

ÇOMÜ, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Hatay'a yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen "Bir Kitap Bir Mektup/2025" projesine kentteki sağlık çalışanları da destek verdi. Organizasyonla toplanan 10 bin kitap, Hatay'da 8 okul, 1 halk kütüphanesi ve bir konteyner kent kütüphanesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektörlükte düzenlenen basın toplantısında, kampanyanın Çanakkale ayağını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Erenoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen afet sonrası iyileştirme ve motivasyon artırıcı bu tür faaliyetlerin, kentlerin sosyal ve kültürel açıdan tekrar ayağa kalkması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Şehirler ve üniversiteler arası işbirliğini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) da desteklediğini, bu tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini belirten Erenoğlu, etkinliklerin ÇOMÜ öğrencilerinin, ders başarılarının yanı sıra sosyokültürel açıdan gelişimlerine de destek olduğunu sözlerine ekledi.

Çanakkale Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk de projenin, deprem bölgesindeki çocukların unutulmadığını hissettirecek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Projeyi, 8 bin 500 sağlık çalışanına video mesaj aracılığıyla duyurduklarını belirten Baştürk, "Birlikte olduğumuzda Türk insanının nasıl etkin olabileceğini bir kez daha göstermiş olacağız. Bir çocuğun belki evine, eğitimine dokunacağız bu sayede. Başta destek veren sağlık çalışanlarımız ve vizyon gösteren üniversitemiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın da 2023 yılında düzenledikleri proje kapsamında Hatay'da 6 okula ulaştıklarını, gelen talepler üzerine bir veri oluşturduklarını ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla projeye başladıklarını anlattı.