Çanakkale'de bir köyde şap karantinası başlatıldı

Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulgularının kesinlik kazandığı belirlendi. Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçildi.

İlçeye bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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