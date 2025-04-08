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        Çanakkale'de polis okulların çevresinde denetim yaptı

        Çanakkale'de polis ekiplerince okul çevrelerinde, park, bahçe ve işyerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:43
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        Çanakkale'de polis okulların çevresinde denetim yaptı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince okul çevrelerinde, park, bahçe ve işyerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi yaptı.

        Polis ekipleri bu kapsamda, 86 okul çevresi, 41 park, bahçe ve mesire alanı, 48 büfe, bakkal ve iş yeri, 36 kahvehane, kıraathane, 4 oyun salonu, 8 internet salonunda kontrol gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ayrıca 507 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı, trafik yönünden 50 servis aracı kontrol edilerek, kusurlu görülen araçlara ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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