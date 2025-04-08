Çanakkale'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçedeki Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda şüpheli araç ve kişilerin bulunduğunu ihbarını değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir üreticiye ait 35 arı kovanını kamyonete yükleyen 2 zanlıyı yakaladı.
Ekipler, kamyonette yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kamyonete yüklenen içerisinde arıların bulunduğu kovanlar sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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