Çanakkale'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, kamyonette yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İlçedeki Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda şüpheli araç ve kişilerin bulunduğunu ihbarını değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir üreticiye ait 35 arı kovanını kamyonete yükleyen 2 zanlıyı yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.