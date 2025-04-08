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        Çanakkale'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:25
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        Çanakkale'de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçedeki Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda şüpheli araç ve kişilerin bulunduğunu ihbarını değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir üreticiye ait 35 arı kovanını kamyonete yükleyen 2 zanlıyı yakaladı.

        Ekipler, kamyonette yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kamyonete yüklenen içerisinde arıların bulunduğu kovanlar sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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