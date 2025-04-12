Ezine'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksek ve Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir de açıklamalarda bulundu.

Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Ezine Ziraat Odasınca kapalı pazar yerindeki düzenlenen festivalde yöresel ürünler ile tarım makineleri tanıtıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali katılımcıları ağırladı.

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