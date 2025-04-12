Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ezine'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali katılımcıları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezine'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali katılımcıları ağırladı.

        Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Ezine Ziraat Odasınca kapalı pazar yerindeki düzenlenen festivalde yöresel ürünler ile tarım makineleri tanıtıldı.

        Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksek ve Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir de açıklamalarda bulundu.

        Festival kapsamında düzenlenen buzağı emzirme yarışmaları, koyun ırk tanıtılması, koyun kırkma yarışmaları ve traktörle penaltı yarışmaları ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Çanakkale'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Çanakkale'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı
        Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı
        Fünye ile patlatılan kutudan kağıt çıktı
        Fünye ile patlatılan kutudan kağıt çıktı
        Bayramiç'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Bayramiç'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Troya Yarı Maratonu'nun basın lansmanı yapıldı
        Troya Yarı Maratonu'nun basın lansmanı yapıldı