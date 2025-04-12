Ezine'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali katılımcıları ağırladı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali katılımcıları ağırladı.
Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Ezine Ziraat Odasınca kapalı pazar yerindeki düzenlenen festivalde yöresel ürünler ile tarım makineleri tanıtıldı.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksek ve Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir de açıklamalarda bulundu.
Festival kapsamında düzenlenen buzağı emzirme yarışmaları, koyun ırk tanıtılması, koyun kırkma yarışmaları ve traktörle penaltı yarışmaları ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
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