Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-10 Nisan'da il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 188,5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D, T.C, Ö.E, Ş.Ş, M.Ç, Y.K, S.G, M.T. ve C.K, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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