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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:50
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-10 Nisan'da il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 188,5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.D, T.C, Ö.E, Ş.Ş, M.Ç, Y.K, S.G, M.T. ve C.K, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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