Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-10 Nisan'da il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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