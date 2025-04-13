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        Ayvacık TEMA Vakfı, Polis Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:33
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        Ayvacık TEMA Vakfı, Polis Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi
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        ÇANAKKALE–TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Temsilciliği, Polis Haftası kapsamında Kazdağları’nda doğa yürüyüşü düzenledi.

        Uzunalan mevkiinde gerçekleştirilen yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşe, TEMA Vakfı’na bağlı 25 gönüllü ile emniyet mensupları katıldı.

        Etkinliğe ilişkin açıklama yapan TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Sorumlusu Sibel Beypazarlı, çevre bilincini artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla her ay doğa yürüyüşleri düzenlediklerini söyledi.

        Bu ayki yürüyüşü, Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anmak ve emniyet güçlerinin özverili çalışmalarına destek vermek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Beypazarlı, “Kazdağları’nın eşsiz doğasında hem doğaya dikkat çekmek hem de güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik.” dedi.

        Etkinlik, çevre duyarlılığı ve toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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