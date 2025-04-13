Ayvacık TEMA Vakfı, Polis Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi

ÇANAKKALE–TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Temsilciliği, Polis Haftası kapsamında Kazdağları’nda doğa yürüyüşü düzenledi.

Uzunalan mevkiinde gerçekleştirilen yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşe, TEMA Vakfı’na bağlı 25 gönüllü ile emniyet mensupları katıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Sorumlusu Sibel Beypazarlı, çevre bilincini artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla her ay doğa yürüyüşleri düzenlediklerini söyledi.

Bu ayki yürüyüşü, Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anmak ve emniyet güçlerinin özverili çalışmalarına destek vermek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Beypazarlı, “Kazdağları’nın eşsiz doğasında hem doğaya dikkat çekmek hem de güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik.” dedi.

Etkinlik, çevre duyarlılığı ve toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla tamamlandı.