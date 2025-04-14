Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye tarafından halka 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çan'da 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye tarafından halka 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı.

        Çan Belediyesince, meyve fidanlarının dağıtımı için Halk Pazarı'ndaki İtfaiye Müdürlüğü önünde stant kuruldu.

        Burada belediye personelince vatandaşlara 10 bin adet erik, şeftali ve nektarın fidanı ücretsiz dağıtıldı.

        Vatandaşlar, ücretsiz fidan dağıtımına ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 49. Turizm Haftası etkinliklerle kutlanacak
        Çanakkale'de 49. Turizm Haftası etkinliklerle kutlanacak
        Ayvacık TEMA Vakfı, Polis Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi
        Ayvacık TEMA Vakfı, Polis Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi
        Çanakkale'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Çanakkale'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Çanakkale'de uyuşturucuya 9 tutuklama
        Çanakkale'de uyuşturucuya 9 tutuklama
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
        Gelibolu'da virajı dönen tırın dorsesi yerinden çıktı
        Gelibolu'da virajı dönen tırın dorsesi yerinden çıktı