Çan'da 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı

Burada belediye personelince vatandaşlara 10 bin adet erik, şeftali ve nektarın fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye tarafından halka 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı.

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