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        Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni üyeleri seçildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni üyeleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:56
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        Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni üyeleri seçildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni üyeleri belirlendi.

        Çan Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı belediye düğün salonunda yapıldı.

        Geçen yılın kesin hesabı ve faaliyet raporu ile 2025 yılı faaliyet programının kabul edildiği toplantıda yapılan seçim sonucunda İl Genel Meclis Üyeleri Ramazan Mesut Özyurt ve Rıdvan Akkaya ile Bostandere köyü muhtarı Mehmet Taş ile Çomaklı köyü muhtarı Halil İbrahim Öztürk Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçildi.

        Toplantıya, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Ünal, birlik personeli ile köy muhtarları katıldı.

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        Galeri

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