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        ÇOMÜ ve TİKA'nın sürdürülebilirlik projesinin İleri Seviye Eğitim Programı tamamlandı

        Kuzey Makedonya'nın Tetova kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü ortaklığında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yeşil Dönüşümün Uluslararası Alanda İşlerliği: Üniversitelerarası Etkileşim Projesi" kapsamında düzenlenen İleri Seviye Eğitim Programı, başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:09
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        ÇOMÜ ve TİKA'nın sürdürülebilirlik projesinin İleri Seviye Eğitim Programı tamamlandı
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        Kuzey Makedonya'nın Tetova kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü ortaklığında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yeşil Dönüşümün Uluslararası Alanda İşlerliği: Üniversitelerarası Etkileşim Projesi" kapsamında düzenlenen İleri Seviye Eğitim Programı, başarıyla tamamlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Tetova Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun da proje ekibinde yer almasıyla, üniversitenin uluslararası akademik danışmanlık, bilim diplomasisi ve çevresel sorumluluk alanlarındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

        Programın, Tetova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erhan Sulejmani'nin koordinasyonunda, ÇOMÜ Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek'in yürütücülüğünde gerçekleştirildiği, ayrıca eğitici ekipte Doç. Dr. Savaş Gürdal ve Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yılmaz'ın da yer aldığı ifade edilen açıklamada, katılımcıların yeşil dönüşüm politikaları, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele, çevre dostu teknolojiler ve döngüsel ekonomi gibi ileri düzey temalarda bilgi ve beceri kazandığı aktarıldı.

        Toplantıda, eğitim programının katılımcıların akademik gelişimine olan katkısının vurgulandığı, iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliğinin kalıcı ve stratejik düzeyde sürdürülmesi yönünde ortak kararlılığın ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu proje, yalnızca bir eğitim modülü değil aynı zamanda ÇOMÜ'nün yeşil dönüşüm alanında bölgesel liderlik vizyonunu uluslararası arenaya taşıyan güçlü bir bilimsel danışmanlık modeli olmuştur. Üniversitemizin çevresel kalkınma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik temalarında geliştirdiği stratejik bilgi birikimi, Balkan coğrafyasına aktarılmış ve geleceğin yeşil liderlerine ilham vermiştir.Rektörümüz Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun liderliğinde yürütülen bu ve benzeri uluslararası faaliyetler, ÇOMÜ'nün yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bölgesel dönüşümün ve bilim temelli kalkınmanın öncüsü olduğunun en somut göstergelerindendir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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