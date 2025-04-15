ÇOMÜ ve TİKA'nın sürdürülebilirlik projesinin İleri Seviye Eğitim Programı tamamlandı

Kuzey Makedonya'nın Tetova kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü ortaklığında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yeşil Dönüşümün Uluslararası Alanda İşlerliği: Üniversitelerarası Etkileşim Projesi" kapsamında düzenlenen İleri Seviye Eğitim Programı, başarıyla tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Tetova Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun da proje ekibinde yer almasıyla, üniversitenin uluslararası akademik danışmanlık, bilim diplomasisi ve çevresel sorumluluk alanlarındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Programın, Tetova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erhan Sulejmani'nin koordinasyonunda, ÇOMÜ Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek'in yürütücülüğünde gerçekleştirildiği, ayrıca eğitici ekipte Doç. Dr. Savaş Gürdal ve Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yılmaz'ın da yer aldığı ifade edilen açıklamada, katılımcıların yeşil dönüşüm politikaları, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele, çevre dostu teknolojiler ve döngüsel ekonomi gibi ileri düzey temalarda bilgi ve beceri kazandığı aktarıldı.