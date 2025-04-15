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        Çanakkale'de Polis Haftası kutlanıyor

        –Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:09
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        Çanakkale'de Polis Haftası kutlanıyor
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        –Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u ziyaret etti.

        Demirhan, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutlayarak, şehit polisleri rahmet ve minnetle andı.

        Ziyarete Müdür Demirhan’ın yanı sıra idari memurlar ile şehit polis yakınları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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