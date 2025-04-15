Çanakkale'de Polis Haftası kutlanıyor

Ziyarete Müdür Demirhan’ın yanı sıra idari memurlar ile şehit polis yakınları da katıldı.

Demirhan, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutlayarak, şehit polisleri rahmet ve minnetle andı.

–Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.