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        Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:20
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        Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi.

        İlçeye bağlı Umurbey beldesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 HT 5327 plakalı tır, manevra esnasında devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen tırda yüklü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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