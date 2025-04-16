Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi

Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen tırda yüklü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Umurbey beldesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 HT 5327 plakalı tır, manevra esnasında devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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