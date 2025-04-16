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        Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenleri adeta karşılayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:39
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        Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
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        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenleri adeta karşılayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Tarihi yarımadada her yıl Avustralyalıların 25 Nisan'da Anzak törenlerini düzenledikleri Lone Pine Anıt ve Mezarlığı, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı.

        Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

        Tilkiye yiyecekler veren vatandaşlar, bu yakınlıklarını da zaman zaman cep telefonlarıyla kaydediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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