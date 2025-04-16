Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Tilkiye yiyecekler veren vatandaşlar, bu yakınlıklarını da zaman zaman cep telefonlarıyla kaydediyor.

Tarihi yarımadada her yıl Avustralyalıların 25 Nisan'da Anzak törenlerini düzenledikleri Lone Pine Anıt ve Mezarlığı, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı.

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