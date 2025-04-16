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        Çanakkale'de 5. kattan düşerek ölen restoratörün eşi yargılanıyor

        Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davada profesör eşinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:28
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        Çanakkale'de 5. kattan düşerek ölen restoratörün eşi yargılanıyor
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        Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davada profesör eşinin yargılanmasına devam edildi.

        Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan açılan davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuksuz yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş ile maktul Tuğba Yavaş'ın annesi İsminaz Anıl ile babası Mustafa Babayiğit, avukatları Savaş Mustafa Duman, Yeşim Şimşek ve sanık avukatları Kaan Tonka, Tuba Selin Layık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Samet Koylu, Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar katıldı.

        Sanık Alptekin Yavaş, iddianamede üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, olay anında sarf ettiği "yapamazsın" sözünü "kendine, bana ve oğluma yapamazsın" anlamında söylediğini ancak iddianamenin "yapamayacaksın" sözü üzerine kurulduğunu öne sürdü.

        Eşinin daha önce 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu, bunların tanık ifadeleriyle de kanıtlandığını savunan Yavaş, olay günü de eşini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

        Baba Mustafa Babayiğit, sanıktan şikayetçi olduğunu, kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getirdi.

        Anne İsminaz Anıl ise kızının hayat dolu bir insan olduğunu belirterek, "İntihar edecek çocuk mevlit hazırlığı yapmaz." dedi.

        Avukat Yeşim Şimşek de sanığın ifadelerinin hepsinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğunu ifade etti.

        Avukat Duman, iddianamede sadece "yapamayacaksın" ifadesinin yer almadığını, sanığın, maktulün 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu söylediğini ancak tanıklardan söz etmediğini aktardı.

        Sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ileri süren Duman, "Daha önceki ifadelerinde maktulü intihar etmekten vazgeçirdiğini belirtmiştir ancak bu hususta tanık yoktur. Olay günü maktulün balkona çıktığı anı 4 farklı şekilde ifade etmiştir. Madem intihar etmemesini istiyorsunuz, neden tırabzana çıkmasına engel olmadınız? Dosya kapsamında yaşanan olaydan önce büyük bir kavga ve boğuşma vardır. Otopsi raporunda maktulün baş bölgesinde yaralanma vardır. Bunun düşme sonucu meydana gelmediği kanaatindeyiz." dedi.

        Duruşma sonunda, sanığın tutuklu yargılanması ve 2. Asliye Ceza Mahkemesine görevsizlik verilmesi talebi reddedilirken bir sonraki celsede 4 tanığın dinlenmesine karar verildi.

        - Olay

        ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, restoratör eşi Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin şüphe nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Yavaş'ın, 8 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, yargılanmasının 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti. Sanık, 14 Ocak'ta verilen ara kararda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, davanın yeniden 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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