Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Canpolat Ş'nin kullandığı 17 GA 585 plakalı otomobil, Çanakkale-Ezine kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit G'ye (68) çarptı.
Cahit G, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Cahit G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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