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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 02:14 Güncelleme: 17.04.2025 - 02:14
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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Canpolat Ş'nin kullandığı 17 GA 585 plakalı otomobil, Çanakkale-Ezine kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit G'ye (68) çarptı.

        Cahit G, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Cahit G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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