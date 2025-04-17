Çanakkale'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.
Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.
Kepez Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu, birim amirleri ve veliler katıldı.
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