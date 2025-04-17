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        Çanakkale'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

        Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:04
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        Çanakkale'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
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        Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.

        Kepez Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu, birim amirleri ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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