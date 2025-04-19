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        AK Parti Milletvekili Gider'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'deki şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:59
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        AK Parti Milletvekili Gider'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'deki şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.

        Gider, Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi'ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Gider, önceliklerinin her zaman şehit yakınları ve gaziler olduğunun altını çizdi.

        Şehitlik ve gaziliğin, bir ölümlünün elde edebileceği en üst makam olduğunu belirten Gider, şunları kaydetti:

        "İster şehitlik nasip olsun isterse gazi olsun, ortaya koyabilecekleri en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koymuşlardır. Bundan ötesi yok, candan öte daha ne verebilirsiniz? Bir insanın vatanı, dini, bayrağı ve milleti için canını ortaya koyması en üst mertebedir. AK Parti hükümeti olarak şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi çok önemsiyoruz. Bu memleketin asıl sahipleri şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gazidir. Bugün onun adını kullanarak bu memleketin aleyhine çalışanların, onun adını ağızlarına almaya hakları yoktur.”

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