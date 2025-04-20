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        Çanakkale'de Troya Yarı Maratonu başladı

        Çanakkale'de yaklaşık 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:21
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        Çanakkale'de Troya Yarı Maratonu başladı
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        Çanakkale’de yaklaşık 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu başladı.

        Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından desteklenen, isim sponsorluğunu Saucony, ana sponsorluğunu ise SPX'in üstlendiği maraton öncesi koşucular, Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde bir araya geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen’in korna çalarak verdiği startla yarışlar başladı.

        Sporcular, 21 kilometre yarı maraton ile 10 kilometrelik yarışını yanı sıra 6 kilo kilometre halk koşusu ve çocuk koşuları olmak üzere 4 ayrı parkurda mücadele ediyor.

        Türkiye'nin en ikonik yarışlarından biri olmaya aday maratonda koşucular, şehrin tüm güzellikleri ve tarihi Gelibolu Yarımadası manzarası eşliğinde koşma imkanını buluyor.

        Bu arada maratona, Troya dönemine ait giysilerin yanı sıra horoz ve dinozor kostümleriyle katılan koşucular dikkati çekti.

        - Kent merkezindeki ilk maraton

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Çanakkale kent merkezinde ilk kez bir maraton gerçekleştirdiklerini, bu maratonun kentin tanıtımı, turizmi ve kültürü açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Kentte etkinlikleri arttırmak istediklerini ifade eden Erkek, “Özellikle kent merkezinde olmasını istedik halkla bütünleşmesi için. Burada başlayacak ve burada bitecek. 21, 10, 6 kilometre koşacağız. Ayrıca çocuk parkurumuz da var. Toplam 3 bin yarışmacı, bunun 2 bin 200’ü dışarıdan geldi 6 ülkeden ve 40 şehirden. Bunu önümüzdeki yıl daha da geliştireceğiz, geleneksel hale getireceğiz. Çünkü bunu önemsiyoruz. Troya ve Çanakkale çok büyük bir değer. Gelibolu’da da maratonumuz oluyor. Önümüzdeki yıl Troya Ören Yeri’ni de kapsayarak, tam maratonu da ekleyerek düzenleyeceğiz.” dedi.

        Etkinlik dolayısıyla kentte hareketlilik yaşandığını ve otellerin dolduğunu ifade eden Erkek, etkinliğe emek verenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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