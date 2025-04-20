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        ÇOMÜ'de yeni konser salonuna Yüksel-Rüveyde Ergen ailesinin ismi verildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen yeni konser salonuna, şehirde sanata ve kültüre verdikleri katkılarla tanınan Yüksel-Rüveyde Ergen çiftinin ismi verildi. Üniversite Senatosu'nun kararıyla resmiyet kazanan isimlendirme kapsamında, Ergen ailesi ile üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:22
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        ÇOMÜ'de yeni konser salonuna Yüksel-Rüveyde Ergen ailesinin ismi verildi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen yeni konser salonuna, şehirde sanata ve kültüre verdikleri katkılarla tanınan Yüksel-Rüveyde Ergen çiftinin ismi verildi. Üniversite Senatosu’nun kararıyla resmiyet kazanan isimlendirme kapsamında, Ergen ailesi ile üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Nedime Hanım Konağı’nda düzenlenen protokol törenine; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, Rüveyde Ergen, Selim Ergen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Program, Yüksel Ergen’in yaşamına ve katkılarına ilişkin hazırlanan belgesel gösterimiyle başladı.

        Törende konuşan Rektör Erenoğlu, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin gerek kentle kurduğu ilişki gerekse sanatsal üretim kapasitesiyle öne çıktığını kaydederek, şunları söyledi:

        "En genç fakültemiz, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz, ulusal ve uluslararası nitelikte işlere imza atmaya devam ediyor. Neredeyse iki günde en az bir etkinlikleri var. Muhteşem bir motivasyon. Kentten özelikle gelen doğru talepleri kırmıyorlar, yerine getiriyorlar. Kentin de ihtiyacı olan, sahne, akustik ve alan derinliğine sahip olan çok amaçlı bir salona ihtiyacımız vardı. Umuyorum ki mayıs ayı sonu, haziran ayı başı gibi binamız tamamlanmış olacak. İçinde bulunduğu kampüsün de yaz ortası itibari ile her şey yolunda giderse çevre düzenlenmesi tamamlanmış olacak. Bizler üniversite olarak bu kentin sorunlarına, problemlerine, beklentilerine akademik ve bilimsel çalışmaların haricinde spor, kültürel, sanatsal diğer etkinliklerle birlikte destek olmaya devam edeceğiz."

        Dekan Türkmen, konuşmasında, ailenin fakülte için sunduğu imkanları aktararak teşekkürlerini iletti.

        Kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Rüveyde Ergen, eşinin sanata ve kültüre çok değer veren biri olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

        Babasının Çanakkale'ye çok bağlı olduğunu aktaran Selim Ergen ise, “Bu bakımdan Çanakkale'de bir konser salonunda, adının geçebilmesi benim için çok değerli, olabilecek en güzel şeylerden bir tanesi..." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından Rektör Erenoğlu, Rüveyde ve Selim Ergen’e çiçek takdiminde bulundu.

        Tören, iş birliği protokolünün ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Selim Ergen tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

        Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin yeni binasında; 100 kişilik konser salonu, koro standı, kuyruklu konser piyanosu, senfoni orkestrası için 100 nota sehpası, aynalı derslik, baskı-cilt odası, kütüphane, bilgisayar destekli sınıflar, toplantı odası, 100 öğrenci dolabı ve 42 akademik-idari personel odası yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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