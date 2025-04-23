Ayvacık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, çocukların hazırladıkları etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Ardından Ayvacık 21 Eylül Stadyumu’ndaki törenlere geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiirlerin okunması, dans ve müzik gösterileri etkinlikleriyle devam etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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