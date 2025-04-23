Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ayvacık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvacık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        İlçedeki törenler Atatürk Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Ayvacık 21 Eylül Stadyumu’ndaki törenlere geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiirlerin okunması, dans ve müzik gösterileri etkinlikleriyle devam etti.

        Törenlere Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, çocukların hazırladıkları etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!

        Benzer Haberler

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedi...
        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedi...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın şiddeti silah tamirhanesine yansımış
        Çanakkale Kara Savaşları'nın şiddeti silah tamirhanesine yansımış
        SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de öğrencilerle buluştu
        SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de öğrencilerle buluştu
        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Milli bilinç kampına katılan izciler, kahraman 57. Alay'ın izinden yürüyece...
        Milli bilinç kampına katılan izciler, kahraman 57. Alay'ın izinden yürüyece...
        Çanakkale Valisi Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kut...
        Çanakkale Valisi Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kut...