Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törendeki konuşmasında, Çanakkale Savaşı nedeniyle Türkiye'ye gönderilen 80 bin Fransız askerin 27 bininden hiç haber alınamadığını söyledi.

"Böylesi önemli bir günde sadece Fransız ve müttefik askerleri anmıyoruz. Bu yarımadada hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin de hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullanan Dumont, Fransa Büyükelçiliği adına, bu "kutsal alanı" korumayı sağlayan işbirlikleri için Türk yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Dumont, Fransız şair ve yazar Guillaume Apollinaire'nin yazdığı "Mucizeler hepimize ve Çanakkale Savaşı'nın ortak hafızasına hitap ediyor. Zira birlikte hatırlamak birlikte inşa etmek demektir. Ölenlerin nerede olduğunu kimse bilmiyor ama yaşayanların onlarla gecenin ortasında alçak bir sesle konuştuğu bir ülkedir hafıza." dizeleriyle konuşmasını sonlandırdı.