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        Avustralya ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

        Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 05:11 Güncelleme: 25.04.2025 - 05:11
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        Avustralya ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
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        Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'na geldi.

        Çanakkale kent merkezinden gece saatlerinde Gelibolu Yarımadası'na geçen Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen çok sayıda kişi, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaştı.

        Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgeseli izleyerek ayin saatini bekledi.

        Avustralya'dan gelen Chris Brant, AA muhabirine, 1915'te Gelibolu'da savaşırken yaralanan büyük amcasına saygılarını sunmak için anma törenine geldiklerini söyledi.

        Brant, yaklaşık 1 ay Gelibolu'da savaşan büyük amcasının göğsünden aldığı yara nedeniyle İngiltere'ye gönderildiğini ve orada 2 yıl tedavi gördüğünü ifade etti.

        Büyük amcasının tedavi sonrasında 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini belirten Brant, Gelibolu'da "Etrafa bakıp, yaşadıkları acıları hayal etmek oldukça sürreal." ifadesini kullandı.

        Avustralya'dan gelen Jim Phillips de Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılında Gelibolu'da olmanın "savaşın çılgınlığını" gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Bu, gelecekte ne yapmamız gerektiğine dair bir ders." diye konuştu.

        Avustralyalı Davina Tuda da anma törenine katılmanın çok önemli olduğuna değinerek, "Bu belgeseli izlemek, insanın sık sık düşünmediği bir gerçeği hatırlatıyor ve tam olarak burada ne yaşandığını." dedi.

        - Anzaklar ve Anzak Günü

        Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

        Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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