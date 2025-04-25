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        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:39 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:39
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        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" tamamlandı.

        Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapılması ve çorba ikramının ardından başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü", yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı'nda sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu eşliğindeki yaklaşık 3 bin kişilik grup, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Conkbayırı'ndaki tören alanına vardı.

        Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı subay ve astsubay öğrencileri ve gençler katıldı.

        Ayrıca 57. Alay'ın komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman da eşi Blanca, kız kardeşi Gülru, çocukları Ela ve Cem Tanman da yürüdü.

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